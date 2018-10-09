رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف تفاصيل حملة اليوم بالحى العاشر ..فيديو وصور

كشف المهندس مصطفى عبد العزيز رئيس حي مدينة نصر شرق، عن تفاصيل الحملة المكبرة التي أطلقها اليوم بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لإزالة الإشغالات ورفع التعديات والعشوائيات من منطقة الحي العاشر ومحيط سوق السيارات وامتداد شارعي الميثاق ومصطفى النحاس وخلف مدرسة رفاعى الطهطاوى وبشارع حافظ رمضان.



وأوضح رئيس الحي أنه تمت الإزالة الفورية، لعدد من الأكشاك المخالفة وباعة الفاكهة ومصادرة إشغالاتهم من بضائع وكراسي وخلافه.



كما شملت الحملة قطع ورفع كافة الوصلات الكهربائية العشوائية المخالفة لسرقة التيار من الأعمدة وتحرير محاضر للمخالفين.



وأكد المهندس مصطفى عبد العزيز على تفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين بهدف مواجهة جميع أشكال المظاهر السلبية المنتشرة وخاصة بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية.