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برلمان

مقترح برلماني بتقنين أوضاع أراضي الدولة المتوارثة في القرى

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 04:42 ص
النائب أحمد عبد اللطيف
النائب أحمد عبد اللطيف
عبد الرحمن سرحان
قال النائب أحمد عبد اللطيف، عضو مجلس النواب، إنه سيجدد تقدمه بمقترح قانوني، فيما يتعلق بأملاك الدولة فى القري، والتى ورثها الأهالي منذ القدم؛ لتقنين أوضاعها.

وأفاد "عبد اللطيف" فى تصريحات لـ "صدى البلد" بأن المقترح يتضمن بيع هذه القطع البسيطة للمواطنين، بأسعار مخفضة، بدلًا من الأسعار المرتفعة التى تريد أن تقرها الدولة عليهم.

وأوضح النائب أن الأمر لا ينطبق على أراضي الدولة المأخوذة وضع يد، والتى للدولة الحق كاملًا فى مصادرتها، وإنما يطبق المقترح فقط على القطع الصغيرة التى ورثها المواطنون عن آبائهم.

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