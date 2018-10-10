مقترح برلماني بتقنين أوضاع أراضي الدولة المتوارثة في القرى

قال النائب أحمد عبد اللطيف، عضو مجلس النواب، إنه سيجدد تقدمه بمقترح قانوني، فيما يتعلق بأملاك الدولة فى القري، والتى ورثها الأهالي منذ القدم؛ لتقنين أوضاعها.





وأفاد "عبد اللطيف" فى تصريحات لـ "صدى البلد" بأن المقترح يتضمن بيع هذه القطع البسيطة للمواطنين، بأسعار مخفضة، بدلًا من الأسعار المرتفعة التى تريد أن تقرها الدولة عليهم.



