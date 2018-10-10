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زياد عقل: هشام عشماوي استغل الضعف الأمني بعد الربيع العربي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:46 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
قال الدكتور زياد عقل، خبير الشؤون الليبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الإرهابى هشام عشماوي، أخطر إرهابيي الشرق الأوسط.

وتابع «عقل» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» إن عشماوي استغل الضعف الأمني بعد الربيع العربي وتنقل بين ليبيا وسوريا، وكون تنظيمات إرهابية ذات طابع مختلف عن التنظيمات الإرهابية القديمة، مشيرا إلى أنه شارك أيضا في عمليات إرهابية بمدينة درنة بليبيا. 

وأضاف خبير الشؤون الليبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي؛ يشير إلى تحسن الحالة الأمنية في شرق ليبيا.

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