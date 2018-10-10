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محافظات

إنشاء مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بقها

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:04 ص
انشاء مركز تكنولوجي
انشاء مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بقها
إبراهيم الهوارى
أعلنت المهندسة أمل فوزى رئيس مركز ومدينة قها أنه جار إنشاء مركز تكنولوجى جديد بالمدينة لخدمة المواطنين لتسهيل الخدمة على المواطن وفصل متلقي الخدمة عن مؤديها.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية قد قامت برفقة لجنة من وزارة التخطيط بمعاينة المقر المخصص لإنشاء مركز تكنولوجي بالوحدة المحلية بمدينة قها وذلك فى إطار السعى لإنشاء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة .

وأكدت المهندسة أمل ان مهندسى الصيانة والكهرباء بمجلس المدينة قد انتهوا من تركيب جميع اللمبات الليد علي الطريق السريع بزمام مدينة قها.

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