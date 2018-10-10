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برلمان

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن توقف إنشاءات المدارس

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 04:44 ص
النائبة ميرفت موسي
النائبة ميرفت موسي
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة ميرفت موسي، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب إحاطة، إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص خطة الوزارة لزيادة عدد المدارس، وحل مشكلة كثافة الفصول.

وأضافت "موسى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أنه منذ 10 سنوات لا توجد إنشاءات جديدة للمدارس، وهو ما نراه محافظة طنطا كمثال، مشددة على ضرورة التوسع فى إنشاء المدارس، والفصول، على أن تكون الإنشاءات برؤية مستقبلية.

وأشارت النائبة إلى النقص الحاد فى عدد المعلمين، وعدم وجود تعيينات لمعلمين جدد فى الجهاز الإداري.

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