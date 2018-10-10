طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن توقف إنشاءات المدارس

قالت النائبة ميرفت موسي، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب إحاطة، إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص خطة الوزارة لزيادة عدد المدارس، وحل مشكلة كثافة الفصول.





وأضافت "موسى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أنه منذ 10 سنوات لا توجد إنشاءات جديدة للمدارس، وهو ما نراه محافظة طنطا كمثال، مشددة على ضرورة التوسع فى إنشاء المدارس، والفصول، على أن تكون الإنشاءات برؤية مستقبلية.



