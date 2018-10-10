خلال ملتقى ضم 100 من كبار رجال الأعمال.. تنسيق مصري - ليبي لإعادة الإعمار.. والوكيل: مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم لدعم التجارة البينية

سفير ليبيا يطلق مبادرة لتأسيس المنتدى المصري الليبي للمال والأعمال

أكثر من 100 رجل أعمال ليبي بالقاهرة لتنمية التجارة بين البلدين

إعلان تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية

الغرف التجارية تنتهي من دراسات إنشاء مركز لوجيستي بمنفذ السلوم

الرعيض: تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية فى مشروعات الإعمار

هانى سفراكيس: 25% تراجعًا فى حجم التجارة بين مصر وليبيا





نظَّمت غرفة التجارة المصرية- الليبية بالقاهرة ملتقى اقتصادياً رفيع المستوى بين البلدين بحضور رئيس غرفة التجارة المصرية- الليبية رجل الأعمال محمد أبو العينين، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد الرعيض، رئيس اتحاد الغرف الليبية، ومحمود عجاج، رئيس إدارة الإسكان والمرافق الليبية.





ويأتي الملتقى في إطار بحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بدعوة وحضور أكثر من 100 رجل أعمال ليبي في القاهرة.





وأعلن محمد عبد العزيز سفير ليبيا بمصر عن إطلاق مبادرة لتأسيس المنتدى الليبي المصري للمال والأعمال لتكون إحدى الآليات التنفيذية التي تساهم في نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.





وأوضح خلال اجتماعات الغرف التجارية المصرية والليبية اليوم، أن المنتدى سيكون له قوة وتأثير في الإسهام في صنع القرارات الاقتصادية والاستثمارية بحيث يكون داعمًا لجهود القيادة المصرية في مجال إنعاش الاقتصاد المصري وكذلك جهود ليبيا في إعادة الإعمار التي تكتسب أهمية خاصة في بناء دولة المؤسسات والقانون والتي تصل تكاليفها حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 80 مليار دولار في المراحل الأولى لعملية إعادة الإعمار.





وطرح عبد العزيز تساؤلين حول لماذا لا تكون مصر إحدى أكبر الدول حضورًا في الساحة الليبية فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الخاصة بإعادة الإعمار، وكذلك لماذا لا تكون مصر البلد المرشح الأكثر حظًا للفوز بنصيب الأسد في إعادة إعمار ليبيا من خلال توظيف الكفاءات التي تمتلكها من عقول وشركات وموارد ورؤى فعالة؟.





وأضاف أنه في الفترة المقبلة ستشهد ليبيا انتعاشة في معدلات النمو الاقتصادي وفقا لتوقعات البنك الدولي بنسبة 7.6% خلال العامين المقبلين مع تحسين كل من الموازنة العامة وحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات وتحقيقهما فائضا يبدأ في التراكم بدءا من عام 2020، مشيرا إلى أن الاحتياطات الأجنبية ستبدأ أيضًا في التراكم بحلول 2020 وسيبلغ متوسطها 72.5 مليار دولار.





وأشار عبد العزيز إلى توقعات البنك الدولي بأن الاقتصاد الليبي سيصبح مؤهلا لإطلاق استراتيجية تركز على إعادة الأعمار خاصة البنية التحتية التي من المتوقع أن تصل تكاليفها نحو 200 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة.





ولفت إلى ان ملتقى اليوم يأتي ترسيخا للدور المحوري للغرف التجارية والصناعية والزراعية بين البلدين لتعزيز التعاون بين البلدين في ظل ما تتمتع به مصر حاليا بقيادة حكيمة تسير بخطى ثابتة نحو تحديث مؤسسات الدولة والرقي بالأداء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا وامنيا وثقافيا ودينيا استجابة لتطلعات المواطن المصري لخلق مجتمع آمن.





واوضح مصر تحظى حاليا بنظرة جديدة من مختلف دول العالم في ظل سعيها بجدية نحو تجاوز الأزمات الاقتصادية وجذب الاستثمار الخارجي واستغلال الثروات الطبيعية في إطار تنفيذ سياسات واعدة لتنويع الاقتصاد برؤى استراتيجية فاعلة.





وأكد أن بلاده تسعى إلى بناء دولة المؤسسات والقانون وإيجاد حلول للأزمة الليبية مشيرا إلى أن التنمية في كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن تتحقق في ظل الاضطرابات السياسية وممارسة العنف والحروب والفساد المالي وانتهاك الحقوق والحريات .





وأعلن تفعيل دور الغرفة التجارية المصرية الليبية، كاشفا عن التجهيز لاجتماع مرتقب للغرفة خلال الفترة المقبلة بتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ونظيره الليبي.





وأضاف أن العلاقات بين مصر وليبيا تاريخية وامتداد مصر هي دولة ليبيا وعمق ليبيا هو مصر، مشيرا إلى أهمية عودة العلاقات بين البلدين كما كانت في الماضى وبهدف عودة التكامل بين الشقيقين.





وأشار إلى أن ليبيا تحتاج خبرات مصر فى المجالات المختلفة ونحتاج للعمل المشترك خاصة فى إعادة إعمار ليبيا للاستفادة من خبرات القاهرة، مضيفًا "أنتم أقرب الينا من أي مستثمر فى الصين أو تركيا أو أي دولة".





وتابع: لابد من استغلال امكانيات الشركات المصرية ونسعي لتسهيل أي عراقيل تواجه دخول الشركات المصرية إلينا والفنيين والعمالة المصرية ونسعى إلى تسهيل حركة رجال الأعمال والتجار وتسهيل عبور العمالة الوافدة إلينا.





وأكد أن تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية يعد خطوة لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدين.





وأشار إلى انه سيتم عقد الاجتماع الثاني للغرفة في طرابلس وبني غازي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الليبية عميقة وتاريخية .





وأضاف نسعى الى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لأن مقومات النجاح موجودة ،ولابد من التكامل والعمل المشترك، خاصة أن ليبيا مرت بمراحل صعبة وتحتاج إلى عمل كثير لإعادة الإعمار.





وأشار إلى ضرورة العمل بأسرع ما يمكن على توفير حرية في انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات وإزالة العراقيل ، فليبيا سوق كبيرة وتستورد أغلب احتياجاتها من الخارج، موضحا أن غرفة ليبيا منذ إنشائها تسعى الى تسهيل دخول العمالة المصرية ومساعدة الشركات لتسهيل حركة البضائع .





وأشار إلى ضرورة قيام الاتحادين والغرفة المشتركة بالسعي لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار لبييا وخاصة فى مجال النقل واللوجستيات والطرق والموانئ والبنية التحتية والكهرباء استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى ، والمشاركة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.





وأكد هانى سفراكيس رئيس الجانب الليبى بالغرفة المصرية الليبية المشتركة أن الفترة القادمة تحتاج إعادة الثقة بين مصر وليبيا، لافتا إلى أنه لابد من التقارب بين رجال الأعمال فى كلا البلدين، خاصة وأن هناك إرادة سياسية بين البلدين للتكامل الاقتصادى والاستثمارى .





وقال إن دور الغرفة سيركز الفترة المقبلة على إعادة تفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبيبا وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل نمو العلاقات بينهما من خلال التعاون بين مسؤولي الدولتين لتسهيل الإجراءات .





وأضاف أن السوق الليبية ستصبح جاذبة للعمالة المصرية مع إعادة الإعمار المقبلة خاصة أنها كانت تبلغ 2 مليون عامل وتراجعت بنسب تتراوح بين 35 و40% عقب الثورات.





وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة والذى تراجع لنحو 25% مما كان عليه قبل الثورة وسيتم تنظيم مؤتمرات خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون بين الجانبين.





وكشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن انتهاء الاتحاد من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة لدعم التجارة البينية مع ليبيا وصادرات البلدين لدول الجوار.





وأوضح أن التجارة البينية والصادرات تتنامى خلال الفترة المقبلة خاصة مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذى يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون، وبدء العمل فى الطريق المحوري من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد إلى الدول الحبيسة فى وسط أفريقيا، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.





وأكد "الوكيل"، أنه بالرغم من قوة العلاقات بين البلدين إلا أن الاستثمارات الليبية في مصر قد تراجعت بنسبة 25% لتصبح 511 شركة برأسمال مصدر 4 مليارات دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط، مشيرا الى ضرورة اعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية وكذا محفظة ليبيا للاستثمار.





وأشار إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.377 مليار دولار فى 2013 إلى 455 مليونًا فقط فى 2017، مرجعا ذلك إلي صعوبة فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات الى جانب معوقات عبور الحاويات.





وأضاف أن اتحادي البلدين يسعيان جاهدين فى كافة سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية ووضع الاسس التى تيسر ذلك فى ضوء مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وآليات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية.





وشدد على ضرورة العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 وتضم نصف افريقيا الشرقي، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دولار، كمرحلة اولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.





وأشار إلى ضرورة أن يسعى اتحادا البلدين لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة اعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة فى مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.



