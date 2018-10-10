مخاوف إسرائيلية متزايدة من العملاق المصري الصاعد في مجال الغاز.. الاقتصاد المصري ليس مجبرا على استيراد الغاز من الخارج.. وبنية مصر التحتية تؤهلها لتكون مركزا عالميا للطاقة

إسرائيل تخشى تنامي قوة مصر الاقتصادية في مجال الغاز الطبيعي

خبيرة: بناء المحطات الكهربائية في مصر يتماشى مع البنية التحتية وإنتاج الغاز الطبيعي

مصر قادرة على تصدير فائضها من الغاز وليست في حاجة للاستيراد من الخارج





يعتبر مجال اقتصاديات الغاز من المجالات المعقدة للغاية، يتداخل فيها ما هو سياسي مع ما هو اقتصادي، ويتوقف عليها بلورة مستقبل العديد من الموارد الطبيعية للكيان السياسي، وهو الحال بالنسبة لإسرائيل ومحاولاتها تسويق غازها الذي تستخرجه من البحر المتوسط إلى عملاء إقليميين يوفرون عليها تكلفة النقل وغيره.





ويثير خبراء اقتصاديون إسرائيليون مخاوف كبيرة بشأن امكانية تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، مؤكدين أن فكرة شراء شركات مصرية للغاز الإسرائيلي قد تكون براقة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وقد تساهم في ارتفاع اسهم شركات الغاز، لكنها بكل تأكيد ليست ضرورة اقتصادية بالنسبة للاقتصاد المصري.





تقول الخبيرة الاقتصادية في مجال الغاز الطبيعي، إيلا فريد، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا ماركر" إنها تحذر من احتمالية أن يفقد حقل تمار الإسرائيلي في المستقبل اتفاقيات بنحو 2 - 3 مليار دولار بسبب احتمالية نقل شركة الكهرباء الإسرائيلية مشترياتها من الغاز إلى حقل لفيتان، بالإضافة إلى احتمالية عدم خروج صفقة بيع الغاز لمصر إلى النور، كما أن غياب التصدير من حقل لفيتان سيقصر الدورة الاستثمارية للشركاء في الحقل بنسبة 16% بعد تطوير حقول كريش وتنين المنافسين له.





ولفتت الخبيرة إلى قضية الصفقات مع شركات غاز مصرية مثل دولفينوس أو غيرها لا تزال بها الكثير من علامات الاستفهام التي لم تحسم بعد،والتي تمنح الجانب المصري صاحب البنية التحتية مساحة كبيرة من المناورة في مواجهة الجانب الإسرائيلي.





وفيما يتعلق بالطلب المصري على الغاز الطبيعي، قالت الخبيرة الاسرائيلية إن مصر أعلنت الشهر الماضي وصولها لأول مرة لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وفي عام 2018 من المتوقع أن يصل الاستهلاك المصري إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز، ويرتفع إلى 62 مليار في 2019، مشيرة إلى أن 70% من انتاج الكهرباء في مصر يتم باستخدام الغاز، وأنشأت مصر محطات كهرباء ضخمة ليس لها سابقة، لما يتناسب مع سرعة التطوير الذي يشهده حقل ظهر وبنيته التحتية.





وألقت الخبيرة الإسرائيلية الضوء على خطة الحكومة المصرية الطموحة الرامية إلى إنشاء مركز طاقة إقليمي، يشمل بناء مصفاة إضافية، وتصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة مثل السودان وإثيوبيا، وإعادة تشغيل منشآت إسالة الغاز. ومن ناحية أخرى لفتت إلى ارتفاع الناتج المصري من الغاز بشكل نوعي، حيث ارتفع الانتاج من حقل ظهر إلى 20 مليار متر مكعب، وسيرتفع إلى 27 مليار خلال 2019، بالإضافة إلى التوقعات ببدء الانتاج من حقل شرق الدلتا بحوالي 17 مليار متر مكعب سنويا، ومن المحتمل إنتاج 7 مليارات متر مكعب من حقل نور الذي لا يزال في مرحلة التنقيب.





وتحذر الخبيرة الإسرائيلية الجانب الإٍسرائيلي من فكرة الاعتماد على تصدير الغاز للجانبين المصري والأردني، مؤكدة أنها فكرة شائكة.





من ناحية أخرى تقول صحيفة ذا ماركر، المحلق الاقتصادي لصحيفة "هاآرتس" إنه في الوقت الذي يطمح الشركاء في حقول الغاز الإسرائيلية إلى تقديم مشروع طموح في كل ما يتعلق بتصدير الغاز إلى مصر، تحقق الجارة الجنوبية تقدما نوعيا في المشروعات قيد التطوير، وهو ما سيقلل من الدفع بالقاهرة نحو استيراد الغاز من الخارج بما في ذلك إسرائيل ذاتها، وهو ما يؤكد أن مصر ستصبح خلال العامين القادمين قوة اقتصادية اقليمية، لافتة إلى أن مصر لديها احتياطي من الغاز الطبيعي أكبر من تلك الاحتياطات الموجودة في حقل لفيتان، وهو ما يعني القدرة على سد الاحتياجات المصرية من الغاز الطبيعي لمدة الـ 15 عاما القادمة على أقل تقدير.



