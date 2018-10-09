المواقع الشرطية تستقبل أطفالا بلا مأوى لقضاء يوم ترفيهى.. فيديو

حصل «صدى البلد» على فيديو لزيارة عدد من أطفال دور الرعاية، بعض الجهات الشرطية والتى من بينها الحماية المدنية، شرطة النجدة، إدارة المرور، أقسام الشرطة، وذلك للتعرف على دور رجال الشرطة فى حماية المواطنين وممتلكاتهم، وعقب ذلك تم اصطحابهم إلى نادى ضباط الشرطة بصحبة بعض الضباط لقضاء يوم ترفيهى.



وقدم المسئولون عن دور الرعاية الشكر لوزارة الداخلية على رعايتها لمنظومة أمنية متحضرة تهدف إلى تنمية الوعى الشرطى لدى النشء باعتبارهم جيل المستقبل وأمل الغد.



يأتى ذلك فى إطار البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى والتى تشارك فيه كل مؤسسات الدولة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعمل على إدماج تلك الفئة من الأطفال بالمجتمع، والتعديل من سلوكهم، وإلحاقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وتشجيعهم وعمل برامج تأهيلية لهم، وتعليمهم حرف ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل بعد بلوغهم السن القانونى.



واستمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها الوزارة بمراحلها المتعددة على كافة المستويات الاجتماعية والخدمية والإنسانية وانطلاقا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، فضلًا عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية فى عقيدة النشء باعتباره مستقبل الوطن.