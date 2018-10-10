زياد عقل يكشف سبب انتقال هشام عشماوي من سوريا إلى ليبيا

قال الدكتور زياد عقل، خبير الشؤون الليبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الإرهابي هشام عشماوي، تلقى تدريبات في سوريا، مشيرا إلى أن الانقسام الذي حدث بين المؤسسات السورية بعد الربيع العربي؛ ساعد على إيواء الإرهابيين.





وتابع "عقل"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن عشماوي انتقل إلى ليبيا بعد تضييق الخناق على الإرهابيين في سوريا، مشيرا إلى أن تركيا وقطر لهما دور كبير في دعم الإرهابيين بغرب ليبيا.



