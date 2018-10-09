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أخبار العالم

صمويل: وجود نمط جديد من الدبلوماسية ضروري لسدّ الفجوة بين الجيل القديم والجديد

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:44 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر إدوين صمويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها "ما هي المواضيع التي يتحدث عنها الشباب عبر الواتساب والانستجرام.

وأضاف صمويل "من بين ما تحدثت عنه في مقال كنت قد كتبته في صحيفة حول أهمية وجود نمط جديد من الدبلوماسية تساعد في سدّ الفجوة بين الجيل الأقدم والجيل الجديد وذلك في إطار حملة #رمضان_حوار_الأجيال".

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