عجلة اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان تدور.. الدفاع والخارجية تستقبلان وفدا تشيكيا.. وعامر يؤكد: مصر تعمل على بناء دولة حديثة.. والمشروعات الصغيرة تضع خطة عملها

مرعى: سنعمل على تلافى عيوب قانون المشروعات الصغيرة

رئيس لجنة الصناعة: نطمح لرؤية استراتيجية جديدة وسط وعود بمواجهة التقديرات الجزافية للضرائب

استقبل اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وفدا من برلمان جمهورية التشيك، وهم حسان مزيان، وتوماس جيرسا، نواب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن، وكلًا من توماس كينرمين وألينا دواليز أعضاء اللجنة، في حضور كل من النائب صلاح شوقي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية والنائب طارق الخولي، أمين سر العلاقات الخارجية.وبحث الطرفان – حسب البيان الصحفي الصادر اليوم الثلاثاء، سبل التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين في شتي المجالات وفي مقدمتها الدبلوماسية البرلمانية.من جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن عمق العلاقات بين مصر ودولة التشيك تعود إلي عام 1925، وشهدت مستوى متميزًا في شتى المجالات سواء علي المستوي الثقافي أو السياسي أو الاقتصادي أو السياحي.وأضاف عامر، أن مصر تعمل علي بناء دولة حديثة، وذلك بالتركيز على استراتيجية بناء الإنسان بدءا ًمن تطوير منظومتي "التعليم والصحة"، مشددًا على أهمية تطوير التعاون في مجال التعليم الفني جنيًا إلى جانب المجالات المختلفة.وشدد عامر، على أهمية تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما فيها التعاون البرلماني الذي يحقق تبادل الرؤيء المختلفة في كل ما يتعلق بالأمن القومي، بما يدعم العلاقات في شتي المجالات بين البلدين الصديقين.وعقدت هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، أولى اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، في حضور المهندس محمد السويدي، القيادي بائتلاف دعم مصر ورئيس اللجنة الأسبق.وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هيئة المكتب حرصت علي لقاء المهندس محمد السويدى، في إطار التواصل مع الرؤساء السابقين للجنة للوقوف علي الملفات التي تناولتها، وسعيًا لوضع استراتيجية العمل سويا لاستكمال مجهودات اللجنة السابقة،علي أن يتم عقد لقاءًا مماثلأً مع النائب أحمد سمير، الرئيس السابق للجنة، موجهًا الشكر لهما لجهودهما السابقة والتي أسفرت عن إنجاز العديد من التشريعات الهامة.وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك تشريعات جاهزة للمناقشة خلال الجلسة العامة ومنها مشروع بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ومشروع قانون بشأن اتحاد المعلنين.وتابع عامر أنه تم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التى تواجه الصناعة ، وهى تطوير منظومة الضرائب والغاء التقديرات الجزافية للضرائب وتفعيل الأسعار الاسترشادية على المنتج الصناعي ، والضريبة العقارية على المنشأت الصناعية ، وإعادة تسعير الغاز للصناعات الكثيفة الاستخدام.وأكد أن اللجنة تهدف الى تشجيع الصناعة جعل الصناعة تأخذ المرتبة الأولى وبالتالى يجب تفعيل بنك التنمية الصناعية وبنك الصادرات حيث ان فوائد البنوك التجارية لا تتناسب مع الصناعة، وصندوق تنمية المخاطر للصادرات، وتطوير مصلحة الجمارك للتسهيل على المصدرين وإنشاء حضانات للمشروعات الصغيرة ، ونكمل استراتيجية صناعة السيارات فى مصر.وأضاف أن اللجنة لديها ملاحظات على قانون العمل ويجب أن يكون قانون العمل متوازن بين الثلاث جهات : الحكومة والعامل والمستثمر، لافتا أن اللجنة ستدعو وزير الصناعة وزير العمل ووزير قطاع الأعمال العام ، ووزير البترول.وأكد عامر أن الصناعة هى الأمل للتقدم الاقتصادى فى مصر ونحن سعداء بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام بالصناعة لأنه ليس هناك دولة تتقدم بدون زراعة وصناعة وبعد شبكة الطرق نحن مهيئين للانطلاق الصناعى قائلا: الصناعة أسلوب حياة.فيما قال النائب محمد كمال مرعي،رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إصدار قانون جديد لتنمية المشروعات الصغيرة لتلافي عيوب القانون الحالي.جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع اللجنة المغلق اليوم الثلاثاء، بشأن خطة عملها بدور الإنعقاد الرابع، مؤكدًا على أنه سيتم العمل في متابعة جميع الإجراءات التنفيذية التي تتخذ بشأن المشروعات الصغيرة، ومنها مبادرة الرئيس بدعمها بـ ٢٠٠ مليار جنيه، وأيضا آليات التيسير على أصحاب المشروعات في التراخيص ، وتحويل أصحاب المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.وأضاف مرعي أن اللجنة أنجزت خلال دور الانعقاد السابق مشروع قانون تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة الذي وافق عليه البرلمان، كما راجعت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقدمت عدد من الاعتراضات التي وافق عليها مجلس الدولة ، ورد الجهاز بتلافي الملاحظات في التقارير المقبلة، وأيضا بحث ما ورد في برنامج عمل الحكومة ٢٠١٩ و٢٠١٨ وفي خطة العمل التي ستتابعها اللجنة خلال الأشهر المقبلة.وفيما يتعلق بمناقشة طلبات الإحاطة باللجنة قال مرعى:" سنعمل على متابعتها بشكل دقيق والتعرف على ردود الجهات التنفيذية بشكل دقيق أيضا"، مشيرا إلى أنه قد سبق وأن ناقشت اللجنة طلبات متعلقة بإنشاء حضانات للمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع المحافظين ووضع حجر الأساس في ٢٠١٧، ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع، وسيتم دراستها من جديد.من جانبه قال وكيل اللجنة النائب محمود سعد إن الاجتماع الأول للجنة ناقش وضع خطة العمل ومراجعة كل ما تم عمله منذ بداية دور الانعقاد الأول، موضحا بأن اللجنة اتفقت على مراجعة طلبات الإحاطة التي تم التقدم طوال الفترة الماضية ولم تكن الردود عليها مرضية للنواب.وأشار إلى تكليف عضو اللجنة، نانسي نصير، بالتواصل مع المحافظين بشأن الأراضي التي تم تخصيصها للجنة لإقامة المشروعات والرد على ما تم مناقشته في زيارة اللجنة لمحافظتي الفيوم والمنيا وعدم تنفيذ إنشاء الحضانات رغم وضع حجر الأساس منذ ٢٠١٧، فيما أوضح سعد تكليفه بمراجعة وزير الشباب في وعود وزارة الشباب بتولي ضخ أموال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.