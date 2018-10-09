شاهد.. ماذا قالت والدة ولى العهد أبوظبي عن محمد بن زايد

عبرت "فاطمة بنت مبارك" إحدى زوجات الرئيس الإماراتي الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، وأم ولي عهد أبو ظبي الحالي محمد بن زايد، عن فخرها واحترامها، لابنها ولى العهد محمد بن زايد.



وغردت "بنت مبارك" من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر "#محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا يحبه ويحترمه #عيال_زايد قدوة لكل المعاني النبيلة".



وأضافت "أخلاق الفارس النبيل التي غرسها #زايد فأينعت قائدًا بكل ما تعنيه هذه المفردة من جدارة وتميز.. أطال الله في عمره

#مجلس_محمد_بن_زايد_لأجيال_المستقبل".