محافظ الجيزة: دراسة بلاغات المواطنين يوميا.. والأولوية لمخالفات البناء

أوضح أنه تم تقسيم أحياء المحافظة إلى قطاعات، وتعيين مسئول عن كل قطاع، وفي حال ظهور بناء مخالف جديد يتم محاسبة هذا المسئول قبل تنفيذ الإزالة للبناء المخالف.



وأشاد محافظ الجيزة بمنظومة المتغيرات المكانية التي تساهم بصورة كبير في اكتشاف حالات البناء المخالف، من خلال صورة جوية يتم التقاطها شهريا لجميع أنحاء المحافظة كباقي محافظات الجمهورية، وفي حال وجود مخالفات بناء يتم إرسال احداثياتها للجهة المسئولة لتنفيذ قرار الإزالة.



أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن غرفة عمليات المحافظة تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين بصفة مستمرة، مشيرا إلى أنه يتم فحص ودراسة تلك الشكاوى يوميا، والعمل على حلها لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.وأضاف محافظ الجيزة خلال لقائه مع الصحفيين المعنيين بتغطية شئون المحافظة، أن المحافظة تولى أهمية كبيرة للشكاوى والمشكلات التي تتعلق بالبناء المخالف، ويتم دراستها فورا وفي حال ثبوت صحتها يتم اتخاذ إجراءات تلك المخالفات.