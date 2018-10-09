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فن

٨٧ دولة تطمح للأوسكار الأجنبى و فرص حقيقية لـ يوم الدين

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:43 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أعلنت أكاديمية الأوسكار عن تقدم ٨٧ دولة بأفلامها للترشح لجائزة الأوسكار ٢٠١٩ ضمن فئة "أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية" منها ٧ دول عربية هى الجزائر، مصر، العراق، لبنان، المغرب، فلسطين، اليمن.

مصر تقدمت بفيلمها الأبرز ضمن إنتاجات العام يوم الدين والذى شارك فى مسابقة مهرجان كان السينمائى الدولى الأخيرة بالرغم من أنه العمل الأول لمخرجه وهو أمر ليس بالهين، لذلك ففرص الفيلم لا تتوقف عند هذا الأمر ولكن مستواه الفنى وعشرات المقالات التى أفردت للإشادة به فى كبرى الصحف ووكالات الأنباء قد تشكل عام دعم يجعل فرصة حقيقية فى المنافسة على دخول القائمة القصيرة.

الفيلم حصد جائزة Francois chalais في كان السينمائي، التي تخص الأحداث الواقعية للأفلام، ويروي قصة رجل قبطي نشأ داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام، ويغادر هذه المستعمرة وينطلق برفقة مساعده وحماره خلال رحلة عبر أنحاء مصر بحثًا عن عائلته، وهو من أفلام التراجيديا الكوميدية، وهو من إخراج أبو بكر شوقى.


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