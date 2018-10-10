بعد مطالبة رئيس الوزراء بسرعة استكمال منظومة كارت الفلاح وتطبيقها.. الفلاحين: يسهل عملية صرف الأسمدة والمستلزمات الزراعية.. فوائده يجب أن تعم على حياة الفلاح

نقيب الفلاحين: كارت الفلاح يسهل عمليات صرف الأسمدة والمستلزمات الزراعية

برغش: فوائد الكارت الذكي يجب أن تعم حياة الفلاح

لقاء رئيس الوزراء ووزير الزراعة أولى خطوات تفعيل الكارت الذكي للفلاح







كما أكد محمد برغش، الشهير بالفلاح الفصيح، أنه إذا كانت الفائدة الوحيدة فقط من تطبيق منظومة الكارت الذكي للفلاح هو صرف الأسمدة والكيماوي فقط، فالأمر يصبح دون جدوى، مشيرا إلى أنه يجب عند تطبيق هذا الكارت أن يكون له فوائد كاملة تعم على الفلاح في جميع نواحي الحياة.



وقال "برغش"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن كارت الفلاح الذكي يجب أن يكون ضمانا لنا بعيش حياة كريمة، خاصة أن معاش الفلاحين لا يتجاوز الـ 330 جنيها فقط.



وتابع الفلاح الفصيح أنه لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمستشفي علاج "فيروس سي" بالمجان لمات مئات الفلاحين، مشيرا إلى أنه يجب أن يتضمن كارت الفلاح الذكي كل ما يتعلق بحياة الفلاح.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الموقف التنفيذى الخاص بمنظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين "كارت الفلاح"، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.طالب الدكتور رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإسراع فى استكمال منظومة "كارت الفلاح"، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين بأهمية وفوائد قيامهم باستيفاء بيانات حيازاتهم، حتى يشعر الفلاح بحجم المردود الإيجابى الذى يعود عليه من تطبيق هذه المنظومة، كما طلب رئيس الوزراء تقريرًا عاجلًا حول الإجراءات الكفيلة بالبدء فى تطبيق المنظومة فى أسرع وقت ممكن من أجل تعظيم الاستفادة من العائد المتوقع منها.وأضاف وزير الزراعة أن المنظومة يكون لها دور فعال فى تيسير حصول المزارع على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحصول (القمح – قصب السكر- الأرز- الذرة) فضلًا عن سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة له من مستلزمات الإنتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول، هذا بالإضافة إلى توفير الخدمات الإرشادية، وزيادة التنسيق بين مزارعى المحصول الواحد من خلال تقديم التوصيات الفنية اللازمة والتسويق للمحصول الناتج بأعلى الأسعار.وأشار وزير الزراعة إلى أن المنظومة تهدف إلى إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحى، وكذا التمويل من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، موضحا أن المنظومة تضمن عدم التلاعب فى الحيازة الزراعية، حيث إن أى تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته.صدى البلد استطلع آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا القرار.في البداية عبر حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، عن سعادته بالمناقشة التي تمت بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبين وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت حول ضرورة دعم المزارعين وتفعيل كارت الفلاح الذكي، مؤكدا أنه طالب أكثر من مرة سابقا بتفعيل "الكارت الذكي".وقال "أبو صدام"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن تطبيق الكارت الذكي للفلاح سوف يسهل على الفلاحين الكثير بتطبيق منظومة معلومات كاملة وبيانات مخزنة لتسهيل عمليات صرف الأسمدة والمستلزمات الزراعية عن طريق بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الحيازة الزراعية على مستوى الجمهورية والمحاصيل التى تنتجها الحيازات.وأضاف أن وزير الزراعة قد أكد في أكثر من مرة أنه سوف يتم تفعيل الكارت الذكي قريبا، مشيرا إلى أن لقائه مع رئيس مجلس الوزراء أولى خطوات تفعيل القرار.