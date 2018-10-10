ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. الجنايات تواصل محاكمة 70 متهماً في قضية لجان المقاومة الشعبية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:46 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
تنظر اليوم، محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 70 متهما بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وانضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون "جمال عطا الله" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينة كرداسة.

ترشيحاتنا

سد لتوليد الكهرباء بتركيا يتسبب في جفاف نهر دجلة

بوتين يعتزم دعوة السيسي لتناول منتجات مزرعة روسية أثناء زيارته لموسكو

إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس بأسوان

مهندس بمشروع مدينة الجلالة يكشف تفاصيل التلفريك

أحمد مهران يكشف تفاصيل الفندق والممشى الساحلي بمدينة الجلالة

3 طرق طبيعية للقضاء على آلام القدمين

ارتفاع عدد مصابي انهيار عقار في البحرين إلى 32 وحالتهم حرجة

مظاهرة في حب حماقي أمام أبواب أحد فنادق الإسكندرية‎..فيديو وصور

الحماية المدنية تسيطر على حريق في 17 منزلا وحوش ماشية بسوهاج

النيابة السعودية تصدر بيانا جديدا حول قضايا التزوير

الضرائب العقارية: أصحاب المصالح أوقفوا التطبيق بدعوى حماية الفقراء ومفاوضات مع وزارة الطيران والنقل لتوقيع بروتوكول.. سامية حسين: سوء الحظ يلاحق القانون منذ 2008

رابح ماجر يرشح ثلاثة لاعبين من الجزائر للعب في الدوري المصري.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار الهندسي السابق .. صور

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

فيديو

أحمد مهران يكشف تفاصيل الفندق والممشى الساحلي بمدينة الجلالة
عبد النبي: معالجات المياه في مدينة الجلالة تخرجها بمواصفات مثل المعدنية
رامي بدر يكشف مفاجآت عن مشروع مارينا اليخوت بمدينة الجلالة
خاشقجي ليس الأول.. عشرات اختفوا في تركيا منذ الثمانينيات.. فيديو
القوى العاملة بالنواب: أداء الموظفين ببعض قطاعات الدولة غير مُرض .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟