اليوم.. الجنايات تواصل محاكمة 70 متهماً في قضية لجان المقاومة الشعبية

تنظر اليوم، محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 70 متهما بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".



