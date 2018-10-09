خبير لوائح رياضية يشيد بقرار قيد لاعبي شمال أفريقيا كعناصر محلية

أشاد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية بقرار إعتبار لاعبى دول شمال إفريقيا عناصر محلية داخل البطولات المحلية.
وقال فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك..قرار قيد لاعبي شمال أفريقيا كلاعبين محليين قرار "صائب" ومواكب لنظم الاحتراف العالمية وتطبيق " لمبدأ تنظيمى هام يتمثل فى حرية انتقال اللاعب المحترف ".
يذكر أن توصية صدرت على هامش اجتماعات اتحاد دول شمال إفريقيا باعتبار لاعبى الخمس دول وهى مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا محليين.
وقال فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك..قرار قيد لاعبي شمال أفريقيا كلاعبين محليين قرار "صائب" ومواكب لنظم الاحتراف العالمية وتطبيق " لمبدأ تنظيمى هام يتمثل فى حرية انتقال اللاعب المحترف ".
يذكر أن توصية صدرت على هامش اجتماعات اتحاد دول شمال إفريقيا باعتبار لاعبى الخمس دول وهى مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا محليين.