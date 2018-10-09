ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

خبير لوائح رياضية يشيد بقرار قيد لاعبي شمال أفريقيا كعناصر محلية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:40 م
صدى البلد
يسري غازي
أشاد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية بقرار إعتبار لاعبى دول شمال إفريقيا عناصر محلية داخل البطولات المحلية.

وقال فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك..قرار قيد لاعبي شمال أفريقيا كلاعبين محليين قرار "صائب" ومواكب لنظم الاحتراف العالمية وتطبيق " لمبدأ تنظيمى هام يتمثل فى حرية انتقال اللاعب المحترف ".

يذكر أن توصية صدرت على هامش اجتماعات اتحاد دول شمال إفريقيا باعتبار لاعبى الخمس دول وهى مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا محليين.

ترشيحاتنا

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

هايلي تكشف موقفها من الترشح للانتخابات الأمريكية القادمة

موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة

صلاح قد يخطف الكرة الذهبية من مودريتش.. طريقة تصويت فرانس فوتبول تعزز فرص الفرعون

مباراة الاهلي ووفاق سطيف..تعرف على موعد مواجهة الإياب بدوري الأبطال

مفيدة شيحة: منى عبد الغنى شخصية مسالمة ولم نختلف معًا على الإطلاق.. فيديو

سطو مسلح على سيارة صيدليات شهيرة وسرقة مليون و800 ألف جنيه بالهرم

ميعاد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

رسالة مؤثرة من الفنان عمر يوسف لوالدته شمس البارودي فى عيد ميلادها

أحمد موسى: مدينة الجلالة تتمتع بأعلى مستوى من التجهيزات والخدمات

الرئيس الإثيوبي يلتقي أردوغان

نظام الحمدين ينتهك حقوق مواطن مصري أعلن تأييده للرئيس السيسي .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

البدلة الرجالي موضة 2019..وهؤلاء النجمات تألقن بها.. صور

فيديو

برومو برنامج توفيق عكاشة الجديد على قناة الحياة.. فيديو
الكهرباء: جار التحقيق للوقوف على أسباب حريق كهرباء الريف ولا إصابات خطرة.. فيديو
مفيدة شيحة: منى عبد الغنى شخصية مسالمة ولم نختلف معًا على الإطلاق.. فيديو
أحمد موسى يدعو إلى تنظيم رحلات لطلاب الجامعة والفنانين إلى مدينة الجلالة
موسى: تكلفة جامعة الجلالة 6 مليارات جنيه.. وافتتاحها سبتمبر القادم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟