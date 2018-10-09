نشأت الديهي يعرض لحظة اعتداء مواطنون على إسراء عبد الفتاح .. فيديو

عرض الإعلامي "نشأت الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن"، فيديو قديم للحظة اعتداء بعض المواطنين على إسراء عبد الفتاح، وترديد هتافات "يا عميلة يا خائنة".. وقال الديهي .. «عايز أفكرك بالفيديو ده .. والناس المواطنين العاديين قالولك إيه وبيتعاملوا معاكي إزاي » .



يذكر أن المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم التمويل الأجنبي، قرر، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، بكفالة 10 آلاف جنيه، لوجود شبهة اتهام بالاشتراك مع آخرين في القضية. وكان قاضي التحقيق أصدر قرارًا بمنع الناشط السياسي خالد علي، من السفر.

