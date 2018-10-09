استقالة وزير مالية جنوب إفريقيا بعد اعترافه بفضيحة جوبتا

تقدم نهلانهلا نيني وزير مالية جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، باستقالته من منصبه بعد اعترافه بمقابلة أعضاء في عائلة جوبتا، الذين يواجهون اتهامات بالفساد.



وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إنه قبل الإقالة تطبيقا لقواعد الحكم الرشيد.



واتُهمت عائلة جوبتا -هندية الأصل- بالعمل مع الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي كان يبرم عقودا لهم مع الحكومة بطريقة غير قانونية، كما كانوا يحددون له أسماء المسئولين الذين يرغبون في تعيينهم وغير المرغوب فيهم.



وأضافت أن الجوبتا وزوما نفوا هذه الاتهامات.



وأشارت إلى أن نيني تم استبداله برئيس البنك المركزي تيتو موبيني، ليصبح خامس وزير مالية يتم تغييره منذ عام 2014.



وكان نيني قد اعترف خلال التحقيقات بالاتهامات التي نفاها في السابق.



وأوضحت أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه فعل أي شيء غير قانوني في مقابلة رجال الأعمال خلال فترة توليه منصب نائب وزير المالية ووزير المالية في حكومة زوما ، لكنه تعرض لضغوط سياسية شديدة للتنحى منذ قبوله.



