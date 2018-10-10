الأحد.. نظر دعاوى تطالب ببطلان المادة 18 من قانون الرسوم القضائية

تنظر الأحد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثلاثة دعاوى دستورية، تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم فى الرسوم والمعارضة فى تقديرها منعقدًا لمحاكم القضاء الإدارى باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص بنظره.





وحملت الدعوى الأولى رقم 30 لسنة 39 دستورية والتى تم نظرها خلال جلسة 10 يونيو الماضى والمقامة من إبراهيم مصطفى إبراهيم وآخر، والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم فى الرسوم، والمعارضة فى تقديرها.



