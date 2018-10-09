العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري بالإسكندرية تكرم ياسمين علي

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا بالإسكندرية المطربة " ياسمين علي" وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 اكتوبر ، وتم تكريمها على مجمل أعمالها الفنية الأخيرة والتي لاقت إعجابا شديدا من الجميع.



حيث قدمت " ياسمين علي " مزيجا من الأغاني المختلفة أبرزها ياحب زمان و اتفائلوا بالخير و بتاع الورد وتتر مسلسل انا شهيره انا الخائن وايضا تتر مسلسل بيت السلايف والتي قدمت فيه تتر البدايه والنهايه .



وأيضا شاركت بالتمثيل في المسلسل بدور أميرة فى مسلسل بيت السلايف ويشارك فى بطولته كل من بوسى وعبير صبرى ومنة فضالى .