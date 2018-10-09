ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري بالإسكندرية تكرم ياسمين علي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:48 م
صدى البلد
أحمد البهى
استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا بالإسكندرية المطربة " ياسمين علي" وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 اكتوبر ، وتم تكريمها على مجمل أعمالها الفنية الأخيرة والتي لاقت إعجابا شديدا من الجميع.

حيث قدمت " ياسمين علي " مزيجا من الأغاني المختلفة أبرزها ياحب زمان و اتفائلوا بالخير و بتاع الورد وتتر مسلسل انا شهيره انا الخائن وايضا تتر مسلسل بيت السلايف والتي قدمت فيه تتر البدايه والنهايه .

وأيضا شاركت بالتمثيل في المسلسل بدور أميرة فى مسلسل بيت السلايف ويشارك فى بطولته كل من بوسى وعبير صبرى ومنة فضالى .
العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري بالإسكندرية تكرم ياسمين علي
العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري بالإسكندرية تكرم ياسمين علي
العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري بالإسكندرية تكرم ياسمين علي
العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري بالإسكندرية تكرم ياسمين علي
العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري بالإسكندرية تكرم ياسمين علي

ترشيحاتنا

بدون كيراتين أو بروتين.. أسرع قناع لفرد الشعر

عضو لجنة الشباب و الرياضة يفتح النار على عامر حسين لهذا السبب

الحكومة: تقليص أيام العمل غير مجد اقتصاديا .. فيديو

قصر الأمير يوسف كمال.. إرث الملوك يعبث به الأحفاد.. صور

محمد فضل: قرار اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين صائب .. لكن بشرط

أحمد موسى : مدينة الجلالة أفضل من فرنسا وإسبانيا

الوزراء يرفض مقترح تقليص أيام العمل الأسبوعية ويكشف البدائل .. فيديو

نشأت الديهي يعرض لحظة اعتداء مواطنون على إسراء عبد الفتاح .. فيديو

مفاجأة.. مدرب منتخب اليد يتعاقد مع فريق مجري قبل المونديال

جريمة ضد الطفولة.. قصة طفلة في الـ13 من عمرها تزوجها معلم بريطاني

ميعاد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

موسى: تكلفة جامعة الجلالة 6 مليارات جنيه.. وافتتاحها سبتمبر القادم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

البدلة الرجالي موضة 2019..وهؤلاء النجمات تألقن بها.. صور

فيديو

الكهرباء: جار التحقيق للوقوف على أسباب حريق كهرباء الريف ولا إصابات خطرة.. فيديو
مفيدة شيحة: منى عبد الغنى شخصية مسالمة ولم نختلف معًا على الإطلاق.. فيديو
أحمد موسى يدعو إلى تنظيم رحلات لطلاب الجامعة والفنانين إلى مدينة الجلالة
موسى: تكلفة جامعة الجلالة 6 مليارات جنيه.. وافتتاحها سبتمبر القادم
أحمد موسى : مدينة الجلالة أفضل من فرنسا وإسبانيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟