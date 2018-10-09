أحمد الشناوي يعود للتشكيل الأساسي لـ بيراميدز أمام طنطا بالكأس بعد غياب 6 أشهر عن الملاعب

ظهر أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للظهور في تشكيل فريقه الجديد للمرة الأولى عقب تعافيه من قطع في الرباط الصليبي وذلك أمام طنطا فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الدفاع الجوي في إطار دور الـ32 من كأس مصر.



وانتقل الشناوي إلى بيراميدز قادما من صفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن تعرض لقطع في الرباط الصليبي في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في أبريل الماضي، الأمر الذي حرمه من المشاركة في كأس العالم مع منتخب مصر الأول بروسيا.



وجاء تشكيل بيراميدز كاملا كالتالي:



في حراسة المرمى: أحمد الشناوي



في الدفاع: رجب بكار - حمادة طلبة - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور



في الوسط: محمد فاروق- محمد مجدى "أفشة"- نبيل عماد "دونجا"- مهند لاشين



في الهجوم: كينو- روردريجينيو