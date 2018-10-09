قومي المرأة يشيد بوزارة الأوقاف واهتمامها بدور السيدات في المجتمع

وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، الشكر والتقدير الى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، لاهتمامه بقضايا المرأة والإفادة من جهودها واعظة ومحفظة، وحرصه على نجاح التجربة وتبنيها ودعمها، وفتح باب المشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم لجميع فروعها للجنسين على قدم المساواة لأول مرة في تاريخ المسابقة وهو أمر يستحق التحية والتقدير ويثمنه المجلس القومي للمرأة.



كما أشادت الدكتورة مايا مرسي بدور وجهود واعظات الأوقاف في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي المستنير وبدورهن في حملة طرق الأبواب التي أطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية ، في مجال التوعية بقضايا المرأة ولاسيما قضايا تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وترسيخ أسس المواطنة والعمل الوطني المشترك.