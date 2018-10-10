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اقتصاد

المالية: ارتفاع حصيلة الضرائب علي السلع والخدمات لـ 259.21 مليار جنيه في 11 شهراً

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت حصيلة الضرائب علي السلع والخدمات خلال الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي 2018/2017 الماضي إلي 259.21 مليار جنيه مقارنة بـ170.34 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له بزيادة بلغت 88.9 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بلغت 116.635 مليار جنيه في الـ11 شهرا الأولي للعام المالي الماضي مقارنة بـ 84.6 مليار جنيه في نفس المدة من العام السابق له.

وبلغت حصيلة ضرائب السلع المحلية نحو 39.1 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي الماضي مقارنة ب، 29.713 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له.

ووصلت حصيلة الضرائب علي السلع المستوردة بنحو 77.543 مليار جنيه مقارنة بـ54.9 مليار جنيه في الفترة السابقة من العام المالي قبل الماضي.

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