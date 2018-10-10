المالية: ارتفاع حصيلة الضرائب علي السلع والخدمات لـ 259.21 مليار جنيه في 11 شهراً

ارتفعت حصيلة الضرائب علي السلع والخدمات خلال الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي 2018/2017 الماضي إلي 259.21 مليار جنيه مقارنة بـ170.34 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له بزيادة بلغت 88.9 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بلغت 116.635 مليار جنيه في الـ11 شهرا الأولي للعام المالي الماضي مقارنة بـ 84.6 مليار جنيه في نفس المدة من العام السابق له.



