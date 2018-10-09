أحمد موسى يدعو إلى تنظيم رحلات لطلاب الجامعة والفنانين إلى مدينة الجلالة

دعا الإعلامي أحمد موسى، إلى تنظيم رحلات لطلاب الجامعة والفنانين وأعضاء مجلس النواب لزيارة مدينة الجلالة، مشيرا إلى أن المدينة كانت مجرد صحراء في 2015 .



وأكد «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أننا هنا اليوم في الجلالة لنلقي الضوء على هذا الانجاز العظيم،لافتا إلى أن مدينة الجلالة لديها مقومات ليست موجودة في أي مدينة أخرى، مؤكدا أنها ستكون جاذبة للسياحة.



وأوضح أن مدينة الجلالة تختلف عن أي مدينة في مصر لأن الطرق بها أنشئت بمواصفات معينة.