برلمانية: تداول السجائر الإلكترونية مخالف للقانون.. ونحتاج لدراسة خطورتها

قالت النائبة ميرفت موسي، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن وجود السجائر الإلكترونية يعد مخالفة صريحة للقانون، وذلك لأنها غير مرخصة من قبل وزارة الصحة، ولذلك يجب وقفها.



وأضافت "موسى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه يجب أن تكون هناك دراسة علمية، لمعرفة مدى خطورة السجائر الإلكترونية، وهل بالفعل تساعد على الإقلاع عن التدخين، أم أنها مجرد مصالح شركات.



وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، أن السجائر الإلكترونية تدخل ضمن المواد الطبية التى يتم عرضها على الشاشات بصورة غير رسمية، والتى تخالف القانون.



