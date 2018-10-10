غداً.. اتحاد الصناعات والبحث العلمي يوقعان بروتوكولاً لتدريب الشركات والمنشآت الصناعية

يوقع كل من الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي باتحاد الصناعات المصرية ، الدكتور محمود صقر - رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أحمد عبده أحمد عبد الحافظ جعيص، رئيس وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU) بجامعة أسيوط، بروتوكول تعاون غدا الخميس، لتقديم خدمات البحث العلمي والتطوير والصيانة والحلول الهندسية للصناعة التدريب للشركات والمنشآت الصناعية تحت مظلة الاتحاد.





وتتضمن بنود البروتوكول قيام اتحاد الصناعات المصرية - ضمن مسئولياته - بتوفير مقر ثابت لتلقي طلبات الخدمات من الشركات والمنشآت الصناعية المختلفة، والسعي إلى إعلام ونشر التوعية بالخدمات المقدمة بين مؤسسات المجتمع الصناعي المصري.



وتقوم أكاديمية البحث العلمي بتمويل تنفيذ المشروع بما سيحتاج إليه فرق عمل ومعدات صيانة وإصلاح وغيرها، وكذلك القيام بطرح بعض المشكلات الصناعية المتكررة التي قد يتعرض لها المصنعون ضمن مبادراتها للجامعات والمراكز البحثية والشركات العاملة فى هذا المجال لإيجاد حلول علمية لها.