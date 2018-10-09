الرئيس الإثيوبي يلتقي أردوغان

توجه الرئيس الإثيوبي، الدكتور مولاتو تشوم اليوم الثلاثاء إلى تركيا، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.



وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" أنه من المتوقع أيضا أن يجري الرئيس مباحثات ثنائية مع المسئولين الأتراك حول التجارة والاستثمار والقضايا الثنائية الأخرى.



وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن الزيارة تأتي فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشارت الوكالة إلى أن تركيا تعد من بين الدول الرائدة في عدد من المشاريع الاستثمارية في إثيوبيا .

