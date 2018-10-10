بالخطوات.. احذف حسابك على فيسبوك واحفظ بياناتك والصور على الجهاز

البعض يريد حذف الحساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولكن يخشون من فقدان جميع الأصدقاء والصور الخاصة بهم على مدار سنوات منذ إنشاء الحساب.





أتاح فيسبوك خاصية جديدة يمكن من خلالها الحفاظ على الأصدقاء والصور مع حذف الحساب، وذلك في مرة واحدة، ببعض الخطوات من الإعدادات، وفقًا لـ "ذا صن" البريطانية".





وأوضح خبير تكنولوجي الخطوات بالتفصيل :

- سجّل الدخول إلى حسابك على "فيسبوك" على جهاز الكمبيوتر وانتقل إلى الإعدادات.

- انقر فوق معلومات "فيسبوك" الخاصة بك.

- انقر فوق تنزيل معلوماتك.

- قم بالتمرير لأسفل قليلًا وانقر فوق إلغاء تحديد الكل.

- انقر على الصور ومقاطع الفيديو ، بحيث يظهر علامة في المربع الصغير على اليمين.

-انقر على الأصدقاء ، بحيث يظهر علامة في المربع الصغير على اليمين.

- انقر فوق إنشاء ملف ، الذي يقوم بتنزيل البيانات الخاصة بك.

- بعد الانتهاء من ذلك ، سترى مربعًا يظهر فوق العنوان الفرعي "معلوماتك" والذي يقول: "ملفك قيد المعالجة".





سيستغرق الأمر من بضع دقائق إلى ساعة، وذلك لجعل الملف قابلًا للتنزيل، أما الوقت فسيكون اعتمادًا على كمية البيانات المتوفرة على الحساب الشخصي، وعندما تصبح جاهزة، سيكون من الممكن تنزيلها بالنقر فوق علامة التبويب "الملفات المتاحة" ثم النقر على "تنزيل".





في حالة استغراق تنزيل الملف بعض الوقت، فيجب على المستخدم محاولة إعادة تحميل صفحة "تنزيل المعلومات" مرة أخرى، وبعدها سيتم حذف الحساب الشخصي على "فيسبوك" نهائيا من خلال، (اختيار الإعدادات - ثم معلومات فيسبوك الخاصة بك - ثم حذف الحساب والمعلومات - واختيار حذف الحساب).



