إبراهيم الجمال: نسعى لتحقيق موسم تاريخي

أكد إبراهيم الجمال، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي أن روح الفانلة الحمراء كانت السبب الحقيقي في نجاح اللاعبين بالفوز بكأس دورة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا للأندية.



وأشار الجمال إلى إن اللاعبين واجهوا صعوبات عديدة في تنزانيا؛ مثل الإجهاد والإصابات وسوء حالة الإقامة وملعب المباريات، إلا إن اللاعبين تغلبوا عليها بفضل الإصرار الكبير على الفوز بلقب البطولة.



وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم رغبة قوية في تحقيق موسم تاريخي بالفوز بكل البطولات، مشيرا إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة قادرة على تحقيق هذا الإنجاز.