الشرطة الفرنسية تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة عمالية

ذكر تقرير نشرته وكالة "نوفوستى " الروسية أن الشرطة الفرنسية استخدمت القنابل المسيلة للدموع ،لتفريق مظاهرة عمالية تطالب بزيادة الرواتب.



بدأت المسيرة سلمية في شارع راسباي بالعاصمة الفرنسية باريس إلى أن ظهر بعض المشاغبين الملثمين فى ملابس سوداء وقاموا بأعمال شغب، لتستخدم الشرطة بعدها القنابل المسيلة للدموع.



يذكر أن أكبر ممثلى النقابات العمالية الفرنسية قد دعوا المواطنين للمشاركة فى المسيرة التي شارك فيها طلاب ومتقاعدون وعمال سكك حديدية وطباء وسعاة بريد ومدرسون وممثلو مهن أخرى.



وأعرب المتظاهرون عن عدم رضاهم عن رواتبهم بالمقارنة بأرباح الأسهم التي يتلقاها مساهمو الشركات فى تزايد. وطالب المشاركون بزيادة الرواتب لتوفير الحد الأدنى من المعيشة. كما دعوا إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق المساواة بين العمال وضمان المساواة في الحصول على التعليم للجميع.