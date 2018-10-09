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رياضة

رامي جنيدي: جماهير الأهلي دافعنا للفوز بالألقاب

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:56 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عبر رامي جنيدي لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بحصد أول كأس له مع الفريق عقب الانضمام له بعدما ساهم في فوز الفريق بكأس تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وأشار جنيدي إلى أن الفريق قدم عروضا قوية في ظل الدوافع الكبيرة للفوز بشكل مستمر، وفي ظل الدعم الجماهيري للفريق والذي كان أحد أهم الدوافع للفوز وتحمل كافة المتاعب خلال التصفيات التي أقيمت في تنزانيا.

وشدد جنيدي على أن جماهير الفريق تمثل الحافز والدافع الأكبر للاعبين للفوز بالبطولات، وأنه يسعى إلى أن يسهم بكل ما يمكنه من مجهود في تحقيق هذا الهدف خلال الموسم الجاري.

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