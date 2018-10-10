لأول مرة .. بطولة لكرة الماء بجامعة القاهرة

أعلنت رعاية الشباب بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن إقامة بطولتين للسباحة وكرة الماء لطلاب وطالبات الكلية.





وأشارت إدارة رعاية الشباب، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن إقامة البطولة، أيام السادس عشر والسابع عشر، من أكتوبر الجاري للطلاب، ويوم الثامن عشر من الشهر ذاته للطالبات.





وأكدت رعاية الشباب، على من يريد التقديم بالبطولة من طلاب الكلية، أن يتوجه للجنة الرياضية بمكتب رعاية الشباب الخاص بالكلية بدءا من يوم الأربعاء الموافق التاسع من أكتوبر.



