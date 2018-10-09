آمنة نصير: ما يحدث بين الشباب والفتيات في الجامعات عبث.. فيديو

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن ما يحدث بين الشباب والفتيات فى الجامعات عبث، معتبرة أن دور الأسرة اهتز فى ضبط الأولاد وتربيتهم تربية حسنة وتعويدهم على القيم الطيبة.



وأضافت نصير، فى لقائها على فضائية (ltc)، أنه ينبغي على الوالدين أن يقتربا من أبنائهما والسؤال عنهم كثيرا ومعرفة أحوالهم، منوهة بأن شبكات الإنترنت اقتحمت المنازل وسهلت على الشباب كل المعلومات والدخول على المواقع المختلفة.



وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي اخترقت خصوصيات المنازل وأخرجت أسوأ ما فينا.