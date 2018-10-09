إجراء مقابلات لـ 190 متقدمًا لشغل القيادات الإشرافية بكفر الشيخ

أجرت لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،، المقابلات الشخصية لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة بـ 5 إدارات تعليمية، هي إدارة سيدي سالم، وبيلا ومطوبس وإدارة شرق كفر الشيخ والرياض، لـ 190 متقدمًا لشغل وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة منهم 86 متقدمًا لشغل وظيفة مدير مدرسة و104 لشغل وظيفة وكيل مدرسة.



ترأست اللجنة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، لجنة المقابلات الشخصية ، لاختيار القيادات الإشرافية بالمدراس التي شكلها محافظ كفر الشيخ ، بعضوية الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء ، وعميد معهد الخدمة الاجتماعية، والدكتور قطب حنور،أستاذ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ.



وضمت اللجنة، هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد فرحات مدير إدارة التفتيش بالمحافظة، وسلامة الويشي، مدير التعليم العام، ومحمد غانم مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية، وحنفي هلال، مدير عام الخدمة المدنية بالتنظيم والإدارة، وحسني ندا وأمانة سر محمد عبد الوهاب، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية، وأعضاء إدارة التنسيق ياسر السعدنى، وعبدالفتاح نصار ، والسعيد ممدوح ، وعزت صابر.