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الكهرباء: جار التحقيق للوقوف على أسباب حريق كهرباء الريف ولا إصابات خطرة.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:08 م
حريق مبنى كهرباء
حريق مبنى كهرباء الريف
هاني حسين
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التحقيقات مازالت جارية للوقوف على أسباب حريق مبنى كهرباء الريف بالعباسية.

وأضاف " حمزة" في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن المعاينة الأولية أوضحت وجود ماس كهربائي في الدور الأول مما أدى إلى انتشار الحريق في المبنى.

وتابع:" هناك تنسيق تام بين وزارة الكهرباء والصحة لنقل المصابين بحالات اختناق نتيجة للحريق للمستشفيات، ولا توجد إصابات خطرة".

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الكهرباء: جار التحقيق للوقوف على أسباب حريق كهرباء الريف ولا إصابات خطرة.. فيديو
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