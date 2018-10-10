أحدث إصدارات google.. شاشة صوتية لاستخدامات المطبخ.. صور

أعلنت شركة جوجل عن حل جديد ومبتكر للسيدات غير المجيدات للطهي، وهو عبارة عن شاشة ذكية صوتية تشبه أجهزة الأندرويد ولكن متخصص في قوائم الطعام وطرق إعدادها بالخطوات، وبه ميزة أخرى ستجعل هذا الإصدار مختلفا وهو قدرة الجهاز على التحدث وفهم الأوامر الصوتية.





هذا الجهاز يُعد منافسة قوية من شركة جوجل لكل كتب، وقنوات الطهي، فالإصدار الجديد مزود بالذكاء الاصطناعي، والاتصال بالإنترنت والقدرة على فهم الأصوات وترجمتها إلى خطوات فعلية في البحث عن خطوات وجبة محددة، وفقًا لـ"ذا صن" البريطانية.





يسمى هذا الإصدار الجديد بـ"Google Home Hub"، وهو أول شاشة ذكية مصممة للتعامل الصوتي في غرفة الجلوس، أو المطبخ، أو أي مكان آخر في المنزل، ويتم التحكم فيه من خلال الأوامر الصوتية فقط.



