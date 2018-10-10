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منوعات

أحدث إصدارات google.. شاشة صوتية لاستخدامات المطبخ.. صور

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:53 ص
الشاشة الصوتية Google
الشاشة الصوتية Google Home Hub
أماني إبراهيم
أعلنت شركة جوجل عن حل جديد ومبتكر للسيدات غير المجيدات للطهي، وهو عبارة عن شاشة ذكية صوتية تشبه أجهزة الأندرويد ولكن متخصص في قوائم الطعام وطرق إعدادها بالخطوات، وبه ميزة أخرى ستجعل هذا الإصدار مختلفا وهو قدرة الجهاز على التحدث وفهم الأوامر الصوتية.

هذا الجهاز يُعد منافسة قوية من شركة جوجل لكل كتب، وقنوات الطهي، فالإصدار الجديد مزود بالذكاء الاصطناعي، والاتصال بالإنترنت والقدرة على فهم الأصوات وترجمتها إلى خطوات فعلية في البحث عن خطوات وجبة محددة، وفقًا لـ"ذا صن" البريطانية.

يسمى هذا الإصدار الجديد بـ"Google Home Hub"، وهو أول شاشة ذكية مصممة للتعامل الصوتي في غرفة الجلوس، أو المطبخ، أو أي مكان آخر في المنزل، ويتم التحكم فيه من خلال الأوامر الصوتية فقط.

يتميز الجهاز اللوحي بشاشة لها حواف كبيرة وسميكة، وتعرض باستمرار أهم المعلومات كتفاصيل الطقس والتاريخ والوقت، وسيتم طرحه في الأسواق 22 أكتوبر الجاري، وسيكون سعره حوالي 149 دولارًا في المملكة المتحدة.
الشاشة الصوتية Google Home Hub الشاشة الصوتية Google Home Hub
أحدث إصدارات google.. شاشة صوتية لاستخدامات المطبخ.. صور
أحدث إصدارات google.. شاشة صوتية لاستخدامات المطبخ.. صور
أحدث إصدارات google.. شاشة صوتية لاستخدامات المطبخ.. صور

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أحدث إصدارات google.. شاشة صوتية لاستخدامات المطبخ.. صور

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