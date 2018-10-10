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حوادث

تعرف على أسباب عدم قبول دعوى بطلان قانون الضريبة العامة على المبيعات.. مستندات

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
محمد زهير - عمرو خليفة
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعوى بطلان الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات ، وكذلك المادة 19 من لائحته التنفيذية .

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وعضوية المستشارين سعيد مرعى ورجب عبدالحكيم ومحمود غنيم والدكتور عبدالعزيز سالمان والدكتور طارق شبل نوب رئيس المحكمة بحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وأمانة سر محمد عبدالسميع .

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدا الى النص المطعون فيه فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود اليه او كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به، وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتقاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك ان إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى ايه فائدة يمكن ان يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
تعرف على أسباب عدم قبول دعوى بطلان قانون الضريبة العامة على المبيعات.. مستندات
تعرف على أسباب عدم قبول دعوى بطلان قانون الضريبة العامة على المبيعات.. مستندات
تعرف على أسباب عدم قبول دعوى بطلان قانون الضريبة العامة على المبيعات.. مستندات
تعرف على أسباب عدم قبول دعوى بطلان قانون الضريبة العامة على المبيعات.. مستندات
تعرف على أسباب عدم قبول دعوى بطلان قانون الضريبة العامة على المبيعات.. مستندات

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تعرف على أسباب عدم قبول دعوى بطلان قانون الضريبة العامة على المبيعات.. مستندات

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