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سعر خيالي لإطلالة كيت ميدلتون في أول ظهور لها بعد ولادتها الثالثة.. صور

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 04:52 ص
دوقة كامبريدج كيت
دوقة كامبريدج كيت ميدلتون
أماني إبراهيم
عادت دوقة كامبريدج إلى الظهور في المناسبات الرسمية مرة أخرى، الأسبوع الماضي، بعد قضائها إجازة لمدة 6 أشهر بعد ولادتها الثالثة في أبريل الماضي، وظهرت أمس في أول ظهور رسمي لها بعد ولادتها الثالثة للأمير لويس، حيث حضرت برفقة زوجها الأمير ويليام، القمة العالمية الأولى للصحة النفسية في لندن.

وأطلت بفستان أرجواني قصير بأكمام طويلة، يتماشى مع ألوان الزي الرسمي للأمير، ويقدر سعر فستانها بـ 1350 جنيها إسترلينيا، وارتدت أيضًا حذاء ذو كعب عالي من جلد الغزال بـ 510 جنيه إسترليني، من دار أزياء جيانفيتو روسي، وحملت حقيبة من دار "أسبينال أوف لندن"، وتتكلف 695 جنيهًا استرليني، وارتدت نفس خاتم الخطبة الخاص بها، وفقًا لـ"ذا صن" البريطانية.

أما الاكسسوارات، فارتدت الدوقة القلادة من الذهب الأبيض والماس بقيمة 2500 جنيه إسترليني، والأقراط بنفس تصميم القلادة بسمك 15 مم من نفس أعمال المصمم، ويصل ثمنها إلى 1000 جنيه إسترليني.

وتعد هذه أول قمة عالمية للصحة النفسية، وتهدف المبادرة إلى المساعدة في تحسين الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، وأقيم الحدث في قاعة بمقاطعة لندن في الضفة الجنوبية، وانضم إلى الزوجين الملكيين شخصيات سياسية وخبراء لمناقشة كيفية مكافحة وصمة العار المرتبطة بأمراض الصحة العقلية.
سعر خيالي لإطلالة كيت ميدلتون في أول ظهور لها بعد ولادتها الثالثة.. صور
سعر خيالي لإطلالة كيت ميدلتون في أول ظهور لها بعد ولادتها الثالثة.. صور
سعر خيالي لإطلالة كيت ميدلتون في أول ظهور لها بعد ولادتها الثالثة.. صور
سعر خيالي لإطلالة كيت ميدلتون في أول ظهور لها بعد ولادتها الثالثة.. صور

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