ٌقرد يقتل سيدة عجوز بـ جوز الهند

ألقى قرد من فصيلة سعدان في جزيرة سريلانكا، ثمرة جوز الهند على سيدة عجوز، الأمر الذى نتج عنه وفاتها فى الحال جراء تعرض رأسها لصدمة عنيفة.



وبحسب "روسيا اليوم، وقع الحادث في قرية هالانجاموفا، التي تبعد عن عاصمة البلاد 150 كيلومترا، حيث كانت رانجاني كولاراتنا، البالغة من العمر 72 عاما، تجلس أمام منزلها، عندما تسلق سعدان شجرة جوز الهند التي تنمو قريبا، وألقى بجوز الهند من أعلى الشجرة فوقها.



ووقعت ثمرة جوز الهند على رأس العجوز وماتت على الفور متأثرة بجراحها القاتلة.