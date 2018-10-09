الشرطة التركية تستعبد العاملين في مطار إسطنبول الجديد.. فيديو

أعلنت السطات التركية، خلال الفترة الماضية أنها تستعد لإنشاء أكبر مطار على مستوى العالم بمدينة إسطنبول ليصبح مركزا عالميا.



وعرضت فضائية " بي بي سي "، فيديو يوضح معاناة العمال في إنشاء ذلك المطار، واستخدامهم كعبيد وتعرضهم لمعاملة سيئة لا تليق بالإنسان في الوقت التي تحترم جميع الدول أبنائها.



وظهر أيضا اعتقال نحو مايقرب من 600 عامل من جانب قوات الشرطة والجيش التركي، بعد الاعتراض على موت الكثير من زملائهم داخل الموقع دون تحديد هوياتهم حتي الآن.



وأضاف أحد العاملين: "نأتي للعمل تحت مراقبة الشرطة والجيش، ونشعر بأننا داخل سجن كبير ونتعرض لمعاملة سيئة وذليلة وأصبحنا عبيدا في خدمة النظام".

