ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الشرطة التركية تستعبد العاملين في مطار إسطنبول الجديد.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام الحارتي
أعلنت السطات التركية، خلال الفترة الماضية أنها تستعد لإنشاء أكبر مطار على مستوى العالم بمدينة إسطنبول ليصبح مركزا عالميا.

وعرضت فضائية " بي بي سي "، فيديو يوضح معاناة العمال في إنشاء ذلك المطار، واستخدامهم كعبيد وتعرضهم لمعاملة سيئة لا تليق بالإنسان في الوقت التي تحترم جميع الدول أبنائها.

وظهر أيضا اعتقال نحو مايقرب من 600 عامل من جانب قوات الشرطة والجيش التركي، بعد الاعتراض على موت الكثير من زملائهم داخل الموقع دون تحديد هوياتهم حتي الآن.

وأضاف أحد العاملين: "نأتي للعمل تحت مراقبة الشرطة والجيش، ونشعر بأننا داخل سجن كبير ونتعرض لمعاملة سيئة وذليلة وأصبحنا عبيدا في خدمة النظام".

ترشيحاتنا

بالفيديو.. ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يدخل فى نوبة ضحك

محمد صلاح يكتسح ميسي ورونالدو في استفتاء جائزة الكرة الذهبية

موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة

هذا ما خلفه داعش في أكبر مقبرة بمدينة الرقة السورية.. فيديو

إيران تضع قطر على خط العقوبات الأمريكية

محافظة الوادي الجديد تكشف أسباب حريق الراشدة واشتعال النيران فى 18 ألف نخلة.. فيديو

ميعاد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

حكم الحلف بالمصحف كذبا

قرار جديد يخص مشروع نيوم الذي يربط مصر بالسعودية والأردن

رسالة ميلانيا ترامب إلى مصر عقب زيارتها .. فيديو

تركيا تعين مدعيا عاما للتحقيق في القنصلية السعودية

محمد صلاح يصل القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار الهندسي السابق .. صور

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

فيديو

مهندس بالمشروع: نفذنا 95% من طريق الجلالة قبل الموعد المحدد رغم الصعوبات
فضيحة الدوحة.. النائب العام القطري على علاقة بتنظيم القاعدة الإرهابي .. فيديو
لحظة اقتحام بلطجية مقر نقابات المهن الطبية.. فيديو
محمد شعبان: 90 شركة ساهمت في إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كيلو مترا
الأزهر: الأجيال الجديدة الخاسر الأكبر من استمرار ظاهرة الثأر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟