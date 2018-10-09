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لحظة اقتحام بلطجية مقر نقابات المهن الطبية.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:23 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
توك شو
عرض الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، أول فيديو للحظة المؤسفة التي تم فيها اقتحام واعتداء البلطجية على مقر اتحاد نقابات المهن الطبية وإيقاف العمل به.

وقال عمرو عبدالحميد خلال عرض الفيديو،: «طبعا المشهد إللي إحنا شايفينه دا مشهد مؤسف حصل في اتحاد المهن الطبية، ضرب بالشوم كأنه سوق شعبي».

وتساءل: «مشهد في مكان يضم نخبة من نخب المجتمع يحصل فيه مثل هذه الواقعة المؤسفة».

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