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محافظات

أهالي بورسعيد يقدمون واجب العزاء في فقيد الباسلة عبد الوهاب قوطة..صور

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:36 م
عزاء عبد الوهاب قوطة
عزاء عبد الوهاب قوطة
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
احتشد المئات من أهالي بورسعيد يتقدمهم اللواء عادل الغضبان محافظ الباسلة مساء اليوم لتقديم واجب العزاء لأسرة المغفور له رجل الأعمال عبد الوهاب قوطة أحد رموز الباسلة في الاقتصاد والسياسة والرياضة والذي وافته المنية بعد رحلة صراع طويلة مع المرض انتهت بعد أيام من إجرائه جراحة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وحرص كافة البرلمانيين على حضور العزاء يتقدمهم وكيل مجلس النواب سليمان وهدان باعتبار قوطة شيخ برلمانيون بورسعيد لبقاءه نائب لبورسعيد 35 عام منذ عام 1969 تاريخ التحاقه ببيت الأمة في أول دورة ينجح فيها.

كما حرص كافة الرياضيين و مجالس إدارات الأندية يتقدمهم ياسر يحي رئيس النادي المصري الأسبق و أحمد متولى نجل الراحل السيد متولى رئيس النادي المصري الأسبق و سمير حلبية رئيس مجلس المصري الحالي باعتبار عبد الوهاب صاحب العصر الذهبي للنادي المصري والذى تحقق في عهده حصول المصري على كأس مصر و التي تعد المرة الوحيدة في تاريخ النادي
ومن السياسيين حرص أعضاء حزب مستقبل وطن يتقدمهم محمد رحيم امين قطاع الأعمال على مؤازرة نجل الراحل الأصغر وليد قوطة رئيس قطاع حزب مستقبل وطن بمدن القناة وسيناء نظرا لسفر عادل اللمعي امين الحزب بالمحافظة خارج البلاد
هذا وقد حرص عدد من رجال الأعمال ببورسعيد و كافة ربوع الجمهورية حضور العزاء يتقدمهم أحمد ابو شيمة رجل الأعمال ابن بورسعيد وصديق العائلة .

كان البورسعيدية أدوا صلاة الجنازة على الفقيد عقب وصول جثمانه من القاهرة إلى مسجده بحي المناخ وفق لوصيته التي أوصى بها أولاده وعائلته .

وغطي نعش الفقيد الذي حمل جثمانه علم مصر باعتباره أحد رموز الوطن الاقتصاديين و البرلمانيين و الرياضيين على مدار حياته الطويلة .

واحتشد الآلاف من أبناء الباسلة داخل مدافن الأسرة بباب 2 بالجبانات القديمة لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

وأصر محبي عبد الوهاب قوطة على حمل النعش لمسافة تجاوزت 500 متر مترجلين على الأقدام حتى دخوله باب المدافن.
أهالي بورسعيد يقدمون واجب العزاء في فقيد الباسلة عبد الوهاب قوطة..صور
أهالي بورسعيد يقدمون واجب العزاء في فقيد الباسلة عبد الوهاب قوطة..صور
أهالي بورسعيد يقدمون واجب العزاء في فقيد الباسلة عبد الوهاب قوطة..صور
أهالي بورسعيد يقدمون واجب العزاء في فقيد الباسلة عبد الوهاب قوطة..صور
أهالي بورسعيد يقدمون واجب العزاء في فقيد الباسلة عبد الوهاب قوطة..صور
أهالي بورسعيد يقدمون واجب العزاء في فقيد الباسلة عبد الوهاب قوطة..صور
أهالي بورسعيد يقدمون واجب العزاء في فقيد الباسلة عبد الوهاب قوطة..صور
أهالي بورسعيد يقدمون واجب العزاء في فقيد الباسلة عبد الوهاب قوطة..صور
أهالي بورسعيد يقدمون واجب العزاء في فقيد الباسلة عبد الوهاب قوطة..صور

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