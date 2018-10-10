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اقتصاد

الإسكان: توصيل الكهرباء لـ 4 قطاعات بالـ 800 فدان في 6 أكتوبر الشهر المقبل

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:15 ص
مي عبد الحميد
مي عبد الحميد
آمنة عبدالعظيم
أكدت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مشكلة تأخر توصيل الكهرباء لبعض مناطق المشروع بمدينة السادس من أكتوبر خاصة منطقة الـــ800 فدان بقطاعاته الأربعة ستنتهى قريبا.

وأضافت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فى تصريحات خاصة لــــــ"صدى البلد"، أنه بنهاية شهر نوفمبر المقبل سيكون تم تشغيل الكهرباء بالقطاعات المختلفة للإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر، وفى حالة أى شكوى أو خدمات متأخرة يتم التعامل معها لتيسير انتقال المستفيدين لوحداتهم، لأن الصندوق يهدف لتحقيق نسبة إشغال مناسبة.

وأشارت عبدالحميد، إلى أن هدف المشروع الأساسي هو توفير وحدات لمحدودى الدخل تساهم فى حل جزء من أزمة الإسكان، ولن نسمح بترك الوحدات شاغرة لأى سبب سواء نقصا أو تأخر أى خدمة ويتم التعامل لتوصيلها بشكل فورى، أو بترك الوحدات كاستثمار من المستفيدين، فهذا المشروع لا يهدف للاستثمار أو تسقيع الوحدات، الدولة ضخت مليارات بالمشروع بهدف تحقق صالح المستفيدين وتسكينهم وخلق مجتمع جديد متكامل.

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