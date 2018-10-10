إعادة تخطيط 4 مناطق بالشروق تمهيدا لطرحها للاستثمار العقاري

قال المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تمت إعادة التخطيط لبعض قطع الأراضي بالمدينة لزيادة العائد الاستثماري تمهيدا لطرحها للاستثمار العقارى.
وأكد الشربينى أن المناطق التى تم عمل مخططات جديدة لها تشمل (منطقة خدمات شمال الحي الأول شرق - جزء من مركز المدينة 1 - جزء من مركز المدينة 2 - المنطقة الترفيهية) وجارٍ إجراءات طرحها ضمن أقرب مزايدة بالمظاريف المغلقة.
كما تمت مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن استغلال القطع الشاغرة بنشاط عمراني متكامل لطرحها فى أقرب مزايدة، والإعلان عن طرح حق استغلال وتطوير 5 مواقع بالواجهة الجنوبية، بمساحات تتراوح بين 15 و20 فداناً بأنشطة خدمية (تجارية – ترفيهية – مطاعم – إداري – غيرها)، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، ولاعتماد المخطط المقترح بين خطوط الغاز.
وأشار، إلى أنه تم تخصيص مكان كموقف اتوبيسات سيرفيس وتحديد خطوط السير الداخلية بالمدينة، وذلك تسهيلاً علي المواطنين للوصول إلى أى مكان بها، وجارٍ استكمال الدراسة لإنشاء منظومة نقل داخلي بالمدينة، كما تم اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة الشروق طبقا للقرار الجمهوري (636) لسنة 2017، وجارٍ تقنين أوضاع الأراضي المضافة للمدينة طبقا لقرار مجلس الوزراء 2119 لسنة 2015، وإزالة الإشغالات المخالفة، ودراسة الملفات الخاصة بهذا الشأن والطلبات المقدمة، وتم اعتماد المخطط التصميمي للمنطقة.