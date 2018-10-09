أحد المشاركين في مشروع طريق الجلالة: تم عمل تأمينات لمواجهة أزمة السيول

قال المهندس كريم صلاح، أحد المشاركين في تنفيذ مشروع طريق الجلالة، إن مشروع طريق الجلالة بطول 82 كيلو مترا بالوصلات الفرعية الخاصة به، وتم حفر 50 مليون متر مكعب في الجبال و80 مليون متر ردم.



وأضاف «صلاح» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم عمل تأمينات للطريق لمواجهة أزمة السيول، وأعمال صناعية لتصريف المياه بالإضافة إلى سد لتخزين المياه بطول الطريق للاستفادة منها وكل المشاريع مؤمن عليها بالكامل.



وأوضح أحد المشاركين في تنفيذ مشروع طريق الجلالة، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حرصت على تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الشركات المعنية لإنجاز المشروع بكفاءة عالية.

