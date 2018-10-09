الهجرة: مبادرة اتكلم مصري هدفها الحفاظ على هوية المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه من أجل الحفاظ على هوية أبناء المصريين بالخارج تم إطلاق مبادرة «اتكلم مصري».



وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع عبر فضائية "تن"، أن هناك شكاوي وردت إليها من المصريين في الخارج تفيد بأن أبناءهم لا يتحدثون اللغة المصرية، متابعة أنهم يجدون أولادهم يشعرون بفجوة أثناء زيارتهم لمصر.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تهدف من خلال إطلاق هذه المبادرة إلي عودة الثقافة المصرية، مشيرة إلي أنه في خلال أسبوعين سيتم وضع برامج كرتونية على موقع الوزارة بالمصرية كمنهج تعليمي بسيط للطفل أو الشاب المصري في الخارج.

