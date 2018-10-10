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منوعات

بعد آخر ظهور رسمي.. حكاية ارتداء الدوقة كيت للفساتين القديمة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
الأمير ويليام والدوقة
الأمير ويليام والدوقة كيت
أماني إبراهيم
عادت دوقة كامبريدج إلى الأضواء مرة أخرى وممارسة مهامها الرسمية، الأسبوع الماضي، بعد قضاء إجازتها لمدة 6 أشهر منذ ولادة ابنها الثالث، الأمير لويس، وحضرت أمس برفقة زوجها الأمير ويليام، أول قمة عالمية للصحة النفسية بـ لندن، ولفتت لها الأنظار ولكن هذه المرة بسبب ارتدائها لفستان قديم.

وأطلت كيت بفستان قصير أرجواني اللون و بأكمام طويلة، ولكن هذه المرة أثبتت أن حتى الأميرات لا يتخلين عن تدوير ملابسهن وارتدائها في أكثر من مناسبة، فالفستان الأرجواني كانت كيت قد ارتدته العام الماضي، وفقًا لـ"ذا صن" البريطانية.

وقد ارتدى كل من الأمير ويليام والدوقة كيت (39 عاما)، نفس الزي الذي أطلا به من قبل العام الماضي، خلال الجولة الملكية لألمانيا وبولندا في عام 2017، فأطلت الدوقة بفستان قصير أرجواني اللون، مع شعر منسدل، وحذاء ذو كعب عال، وارتدي الأمير ويليام نفس البدلة القيمة ورابطة العنق كانت بنفس لون فستان كيت.

ليست هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها الدوقة كيت خلال ظهور رسمي على إطلالة قديمة، فسبق أن ارتدت أكثر من فستان قديم في مناسبات أخرى، حيث ظهرت في عام 2016 برفقة الأمير ويليام لحضور حفل عشاء، أقيم لمساعدة دار رعاية الأطفال "ايست أنجلياس"، وكانت كيت هي الراعي الرسمي لها، في قاعة هوتون بيوركشاير.

وارتدت كيت في هذه المناسبة فستان وردي، سبق وارتدته في مناسبة عامة في عام 2011، ورغم مرور الكثير من الوقت إلا أنه بدا مناسبا لها.

الكثير من المناسبات الرسمية الأخرى، اعتمدت فيها الدوقة كيت على قطع بسيطة، وسبق أن ظهرت بها من قبل، حيث ترى أن هذه رسالة تشجع الفتيات من الأسر البسيطة، على عدم الخجل من تكرار إطلالتهن، كما أوضح خبير أزياء لـ "ذا صن" البريطانية.
بعد آخر ظهور رسمي.. حكاية ارتداء الدوقة كيت للفساتين القديمة
بعد آخر ظهور رسمي.. حكاية ارتداء الدوقة كيت للفساتين القديمة
بعد آخر ظهور رسمي.. حكاية ارتداء الدوقة كيت للفساتين القديمة
بعد آخر ظهور رسمي.. حكاية ارتداء الدوقة كيت للفساتين القديمة
بعد آخر ظهور رسمي.. حكاية ارتداء الدوقة كيت للفساتين القديمة
بعد آخر ظهور رسمي.. حكاية ارتداء الدوقة كيت للفساتين القديمة

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