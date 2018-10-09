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رياضة

صور .. ختام بطولة نادي شرم الشيخ للإسكواش

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد سمير
اختتمت أمس الإثنين، بطولة شرم الشيخ المفتوحة للإسكواش، والتي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 8 أكتوبر الجاري، على ملاعب نادي شرم الشيخ.

حضر ختام البطولة ومراسم تسليم الجوائز والميداليات كل من محمد الغندور مدير نادي شرم الشيخ، والمهندس كريم المستكاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الإسكواش، والدكتور هشام ربيع مدير البطولة، ومصطفى شكري المسئول عن تنظيم البطولة.

وأشاد المشاركون في البطولة بالتنظيم الجيد لها وتوفير كافة الخدمات والمتطلبات لإنجاح البطولة.

فاز في منافسات تحت 11 سنة للناشئات شهد هاني من نادي سموحة، فيما فاز بمنافسات الناشئين كريس ألبير من نادي سموحة أيضًا.

وفي منافسات تحت 13 سنة، فازت جنا السويفي من نادي سبورتنج بالمركز الأول، فيما حصل حمزة وسام من نادي وادي دجلة على المركز الأول بمنافسات الناشئين تحت نفس السن.

وفي منافسات تحت 15 سنة، فازت منة وليد من نادي سموحة بالمركز الأول، فيما حصد إسماعيل شريف من نادي هليوبليس على ذهبية نفس المرحلة العمرية.

وفي منافسات تحت 17 سنة، حققت حبيبة الدفراوي من نادي الصيد المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما كان المركز الأول في نفس السن من نصيب روجيه البير لاعب نادي سموحة.

وفي منافسات تحت 19 سنة، نجحت رنا أحمد هشام من نادي الأهلي من حصد المركز الأول، وهو ما كرره زميله بالفريق عبد الرحمن لاشين نجم الأهلي.

أما على صعيد منافسات الرجال، فحقق أحمد هاني من النادي الأهلي المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصل محمد إبراهيم من نادي الصيد على كأس منافسات الرواد.
صور .. ختام بطولة نادي شرم الشيخ للإسكواش
صور .. ختام بطولة نادي شرم الشيخ للإسكواش
صور .. ختام بطولة نادي شرم الشيخ للإسكواش

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