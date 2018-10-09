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حقيقة نائب أمير قطر المختفي منذ توليه المنصب.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:21 م
عبد الله بن حمد آل
عبد الله بن حمد آل ثاني
شريف سيد
نشرت فضائية العربية السعودية تقريرا تساءلت فيه عن الدور الذي يلعبه نائب حاكم قطر عبد الله بن حمد آل ثاني، وهو الرجل المختفي عن الأضواء منذ تولي شقيقه تميم بن حمد الحكم.

وقالت الفضائية السعودية إن عبد الله بن حمد، منذ تعيينه نائبا لشقيقه تميم بن حمد، لم يعد له دور يذكر في الأوساط السياسية القطرية، حيث اختفى تماما عن الأنظار، وهو ما يرجح احتجازه في أحد السجون العسكرية بالقرب من العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف أن اسمه لم يعد يذكر سوى في بعض القرارات والمراسيم، التي لم يعد لها قيمة، حيث ظهر آخر مرة مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، واختفى عقب ذلك، لتزيد التساؤلات عن مصير النائب.

وتشير العديد من التقارير إلى احتمالية وضعه تحت الإقامة الجبرية أو ربما وضعه في أحد السجون، حتى يتفرغ تميم بن حمد للحكم.



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